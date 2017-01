Yhdysvaltojen uudeksi Helsingin-suurlähettilääksi on nimitetty David A. Balton, kertoo Ilta-Sanomat. Balton on ammattidiplomaatti, joka on vaikuttanut Arktisen neuvoston johtotehtävissä. Suomi on toukokuussa ottamassa vastaan Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden Yhdysvalloilta.