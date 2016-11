Irakin armeija kertoo tiedotteessa, että Isis on kärsinyt taisteluissa raskaita tappioita. Vastarinta on ollut kovaa. Isis on laittanut teille pommeja ja muita esteitä, joiden avulla se yrittää hidastaa hallituksen joukkojen etenemistä.

Miljoonakaupunki Mosulia pidetään Isisin keskuskaupunkina. Se on ollut äärijärjestön hallussa yli kahden vuoden ajan. Arvioiden mukaan Isisillä on Mosulissa 3 000–5 000 taistelijaa.

Irakin joukot onnistuivat murtautumaan Mosulin laitamille pari päivää sitten kahden viikon hyökkäyksen jälkeen.

STT