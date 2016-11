Äärijärjestö Isisin taistelutahto on päätetty nyt musertaa lopullisesti. Taisteluja aletaan käydä pian kahdella rintamalla. Irakin hallituksen joukot ja eliittisotilaat etenevät parhaillaan yhä syvemmällä Mosulissa, joka on Isisin keskuskaupunki Irakissa. Tänään Yhdysvaltain tukema kurdien ja arabien liittouma SDF ilmoitti aloittavansa massiivisen hyökkäyksen Isisin keskeiseen kaupunkiin Syyriassa, Raqqaan. Nämä kaksi kaupunkia ovat Isisin hallussa olevista ylivoimaisesti tärkeimmät, joten niiden menettäminen ajaisi äärijärjestön todella ahtaaseen rakoon.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että hyökkäys Raqqaan alkaisi jo lähitunteina. Uutistoimisto AP:n mukaan hyökkäykseen osallistuu 30 000 sotilasta, joille Yhdysvallat antaa ilmatukea.

Isisin vastaisen liittouman komentaja Stephen Townsend sanoi viime viikolla Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun havainneen, että Isisin länsivaltoja kohtaan tekemät iskut organisoidaan Raqqasta käsin.

– Meidän täytyy saada Raqqa aika pian, Townsend sanoi.

Hänen mukaansa Raqqaa varten pitäisi värvätä ja kouluttaa lisää sotilaita, mutta hyökkäyksen halutaan limittyvän yhteen Mosulin kanssa.

Yhdysvallat on pitänyt Raqqan takaisin valtaamista tärkeänä, mutta oikean ajoituksen löytäminen on ollut vaikeaa. Irakiin verrattuna Syyrian tilanne on paljon haastavampi niin poliittisesti kuin sotilaallisestikin.

Kenties suurin pulma on ollut SDF-liittouman vahvimman osan muodostavat Syyrian kurdien YPG-joukot. Turkki ei halua YPG:n osallistuvan Raqqan valtaamiseen, koska epäilee joukkoja yhteyksistä vihollisiinsa, kurdien PKK-järjestöön. Yhdysvaltojen mielestä joukoilla taas on keskeinen rooli Raqqan takaisin valtaamisessa.

Nyt yhteisymmärrys näyttää löytyneen. SDF:n komentajat kertoivat tänään tiedotustilaisuudessa Ein Issan kaupungissa Raqqan lähellä, että Yhdysvallat on vakuuttanut Turkin pysyvän poissa tieltä hyökkäyksessä Raqqaan.

SDF-koalitio muodostettiin viime vuonna taistelemaan Isisiä vastaan. Se on jo ottanut monia kovia voittoja Isisiä vastaan Syyriassa. Joukoissa on noin 25 000 kurdia ja 5 000 arabia.

Kovaa vastarintaa

Mosulissa irakilaisjoukot ovat edenneet hitaasti kohti keskeisiä alueita, mutta Isisin vastarinta on ollut yllättävän kovaa ja väsymätöntä. Hallituksen joukkojen mukaan Isis on kärsinyt raskaita tappioita.

Isisillä on arvioiden mukaan Mosulissa 3 000–5 000 taistelijaa, mikä on noin kymmenen kertaa vähemmän kuin irakilaisjoukoilla. Silti Isisin arvioidaan pystyvän pitämään Mosul hallussaan vielä jopa viikkoja.

Jonkin verran siviileitä on päässyt pakenemaan kaupungista äärimmäisen vaarallisissa oloissa. Isis on asettanut kaduille pommeja ja käyttää siviilejä ihmiskilpinä.

Mosulia ympäröiville leireille on kuitenkin saapunut parissa päivässä 9 000 ihmistä.

