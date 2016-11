Intian viime vuosien tuhoisimmassa junaturmassa on kuollut ainakin 120 ihmistä. Turma sattui varhain aamulla Uttar Pradeshin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Loukkaantuneita on parisataa. Raivaustyöt ovat kesken, joten uhrimäärä saattaa edelleen nousta.

Toistakymmentä pikajunan vaunua suistui raiteilta tuntemattomasta syystä. Turmasta on aloitettu onnettomuustutkinta.

Monet matkustajista olivat unessa onnettomuuden sattuessa.

– Heräsin yhtäkkiä noin klo 3.10 ja tunsin tärinän. Juna pysähtyi kirskuen, junassa matkustanut Yaqoob Ahmed kertoi Hindustan Times -lehdelle sairaalassa.

– Yhtäkkiä rusennuin ihmisjoukon alle -- kaikki huusivat apua.

Paikallisen median mukaan juna oli täynnä perheitä, monet matkalla häihin. Intiassa on parhaillaan menossa hääsesonki, ja junassa oli tiettävästi myös yksi hääseurue.

Hengissä säilyneet etsivät epätoivoisesti omaisiaan. Myös junan lähtöasemalle kokoontui ihmisiä, joilla monilla oli mukana junassa olleiden läheisten kuvia.

Rataverkko huonossa kunnossa

Onnettomuus on vuosikausiin tuhoisin Intian raiteilla. The Times of India -lehti kertoi nimettömien lähteiden perusteella, että syyksi epäillään raiteen murtumista.

Juna on Intiassa käytetyin kulkuväline pitkien matkojen taittamiseen. Rataverkko on kuitenkin huonossa kunnossa, ja kuolemaan johtavia onnettomuuksia tapahtuu suhteellisen usein.

Vuodelta 2012 peräisin olevan viranomaisraportin mukaan rautateillä kuolee vuosittain lähes 15 000 ihmistä. Raportti kuvasi kuolemia vuosittaiseksi joukkomurhaksi.

Pääministeri Narendra Modin hallinto on lupaillut miljardeja raideverkon modernisoimiseen lähivuosina. Tarkoitus on tehdä liikenteestä turvallisempaa ja nopeampaa.

STT