Intian eilisen junaturman uhriluku on noussut jo yli 140:een. Raivaustyöt ovat edelleen kesken. Viranomaisten mukaan on todennäköistä, että junasta löytyy lisää ruumiita. Loukkaantuneita on satoja, ja heidän joukossaan on paljon vanhemmistaan eroon joutuneita lapsia.