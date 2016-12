Voimakas järistys tapahtui Sumatran Acehin maakunnassa keskiviikkoaamuna. Järistyksen voimakkuus oli 6,5, ilmoittivat seismologit.

Maan järkkyminen aiheutti paniikkia sekä aineellisia tuhoja. Mediatietojen mukaan kuolonuhreja on löydetty ainakin Pidie Jayan alueelta, missä romahti lukuisia taloja. Paikallisen sairaalan mukaan kuolleista ainakin seitsemän on lapsia. Lisäksi sairaalasta kerrotaan, että se on täyttynyt loukkaantuneista. Sairaala on jo joutunut lähettämään potilaita lähiseutujen sairaaloihin.

"Kaikki tuhoutui"

Paikallinen asukas Hasbi Jaya, 37, kertoo, että hän oli perheineen nukkumassa, kun järistys alkoi.

– Juoksimme heti ulos talosta. Talomme romahti kokonaan. Kaikki tuhoutui.

– Katselin ympärilleni ja huomasin, että kaikkien naapurieni talot olivat myös tuhoutuneet.

Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan alueella on edelleen ihmisiä loukussa rakennuksien raunioissa. Ihmisiä yritetään pelastaa koneiden ja käsipelin avulla.

Puolestaan rannikkokylässä Siglissä ihmiset pelästyivät järistystä ja pakenivat tsunamin pelossa pois rannikkoalueelta. Järistyksen jälkeen ei kuitenkaan annettu tsunamivaroitusta.

Järistyksen keskus osui merialueelle kymmenen kilometriä pohjoiseen Reuleuetin kaupungista. Jälkijäristyksiä oli seismologien mukaan ainakin viisi.

Acehin rannikkoseudut tuhoutuivat pahoin vuoden 2004 tsunamissa. Pelkästään Indonesiassa tsunamissa kuoli tuolloin yli 170 000 ihmistä. Lisäksi kymmeniätuhansia kuoli muissa Intian valtameren maissa.

