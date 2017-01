Natsijohtaja Adolf Hitlerin Mein Kampf -teoksen ensimmäisistä uusintapainoksista sitten toisen maailmasodan on tullut bestseller Saksassa. Vuosi sitten julkaistua teosta on myyty jo 85 000 kappaletta, ja siitä on määrä ottaa tässä kuussa jo kuudes painos.