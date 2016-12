– Halusin välttää sisällissodan, me olimme hyvinkin sillä tiellä, muistelee 85-vuotias Gorbatshov tapahtumia joulukuun puolivälissä BBC:n haastattelussa.

– Kuvittele kahtiajako ja valtataistelu maassamme, joka oli täynnä aseita, kuten ydinaseita.

Neuvostoliiton luhistumiseen oli monia syitä, joista syvenevät talousongelmat ja poliittinen tukahtuneisuus ruokkivat toisiaan. Gorbatshov alkoi tehdä 1980-luvun puolivälissä uudistuksia, joiden tarkoituksena oli pelastaa taantuva suurvalta. Gorbatshovin ajamat uudistukset kuitenkin epäonnistuivat, ja tilanne paheni entisestään.

Siirtymä länsimaiseen markkinatalouteen tapahtui nopeasti, ja sitä seurasi taloudellinen sekasorto.

Gorbatshov on myöntänyt osuutensa historiallisissa tapahtumissa, mutta mielestään hän puolusti Neuvostoliittoa loppuun asti.

– Omatuntoni on puhdas. Reformit ja uudistukset olivat mahdollisia ja tarpeen, sanoi Gorbatshov uutistoimisto Tassin haastattelussa joulukuussa.

Viime vuosina Gorbatshov on syyttänyt monesti länttä lupausten rikkomisesta vuoden 1989 jälkeen. Välillä hän on varoitellut uudesta kylmästä sodasta.

Putinin puolustaja uskoo uuteen unioniin

Gorbatshovin toiminnan 80-luvulla muistavat ovat yllättyneet, kun Gorbatshov on puolustanut presidentti Vladimir Putinin politiikkaa. Hän on pitänyt muun muassa Venäjän toimia Krimillä oikeutettuina. Gorbatshov on myös vihjannut, että valtioliitto voi tehdä paluun. Kyse ei hänestä olisi kuitenkaan Neuvostoliiton palaamisesta.

– Samat rajat ja samanlainen koostumus. Uskon, että uusi unioni kenties, hän sanoi Tassille.

Toisaalta Gorbatshov on kritisoinut Putinin paluuta presidentiksi vuonna 2014 sekä maan sananvapaustilannetta. Viimeisin Putinin puhe kansakunnalle oli kuitenkin hänelle mieleen.

– Se oli erilainen kuin hänen aiemmat puheenvuoronsa, Gorbatshov sanoi AP:lle viitaten siihen, että puhe sisälsi sovittelevan viestin lännelle.

Puoliso Raisa Gorbatshovan kuolema vuonna 1999 oli kova isku. Pariskunta oli ollut naimisissa lähes 50 vuotta. Gorbatshov oli ensimmäinen venäläisjohtaja, joka antoi puolisolleen näkyvän roolin virkamatkoilla eri puolilla maailmaa. Raisa Gorbatshova ei tyytynytkään olemaan pelkkä edustusvaimo, vaan otti itsenäisesti kantaa maailmantapahtumiin ja toimi hyväntekeväisyystyössä.

Politiikkaankin Mihal Gorbatshov yritti paluuta 2000-luvulla, siinä kuitenkaan onnistumatta. Vuonna 2009 Gorbatshov levytti vaimonsa Raisan lempilauluja. Levy myytiin 100 000 eurolla lasten leukemian hoidon hyväksi toimivan säätiön huutokaupassa.

Mihail Gorbatshov oli Neuvostoliiton viimeinen presidentti vuosina 1985–1991.

STT