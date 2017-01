Gambian presidentti Yahya Jammeh on kieltäytynyt luopumasta vallasta. LEHTIKUVA/AFP

Gambiassa maan armeijan päällikkö on ilmoittanut, ettei hän määrää joukkojaan taistelemaan, jos muiden Afrikan maiden joukkoja ylittää rajan Gambian puolelle. Armeijan päällikön Ousman Badjien mukaan hän ei halua sotilaidensa olevan mukana poliittisessa kiistassa. Hän kuvailee tilannetta tyhmäksi riidaksi.

Senegal on siirtänyt joukkojaan maiden rajalle ja on sanonut, että armeija on valmis ylittämään rajan, ellei Gambian vaalit hävinnyt presidentti Yahya Jammeh suostu luopumaan vallasta.

Jammehin oli määrä luopua vallasta torstaina, mutta Gambian parlamentti päätti pidentää hänen virkakauttaan ja samalla poikkeustilaa 90 päivällä.

STT