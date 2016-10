Britannian EU-eropäätös painaa punnan kurssia ja uhkaa viedä briteiltä herkkujäätelöt, kirjoittaa talouslehti Financial Times. Lehden mukaan supermarketketju Tesco ja kuluttajatuotejätti Unilever ovat erimielisiä siitä, miten punnan jyrkästä heikkenemisestä aiheutuneet kustannukset pitäisi jakaa.

Tesco on kiistan takia poistanut nettikaupastaan muun muassa amerikkalaiset Ben & Jerry's - jäätelöt ja varoittaa, että monet muutkin herkut voivat kadota lähiaikoina myös kivijalkakaupoista. Unilever on vaatinut asiakkailtaan kovia hinnankorotuksia tuotteistaan, jotka on hinnoiteltu euroissa ja dollareissa. Tesco haraa korotuksia vastaan.

– Meillä on saatavuusongelmia useiden Unileverin tuotteiden kanssa. Pyrimme aina saamaan asiakkaillemme parhaan hinnan ja toivomme saavamme tilanteen pian ratkaistua, Tesco ilmoitti tiedotteessaan.

Myös muut supermarketketjut ovat sanoneet, että ne saattavat joutua samaan tilanteeseen.

Toisen ketjun johtaja kertoi lehdelle, että Unilever on uhannut katkaista kaikki tuotteidensa toimitukset, ellei kauppaketju suostu nostamaan hintoja 10 prosenttia. Hänen mukaansa kauppaketju luopuu mieluummin Unileverin tuotteista kuin suostuu vaatimukseen.

Unilever ei kommentoinut neuvottelujaan brittikauppojen kanssa.

Punta on brexitin jälkeen heikentynyt 17 prosenttia suhteessa dollariin. Britannian keskuspankin laskelmien mukaan punta on laskenut alimmilleen 168 vuoteen, kun sen arvo suhteutetaan tärkeimpien kauppakumppanien valuuttoihin.

STT