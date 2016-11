Marcos hallitsi Filippiinejä kaksi vuosikymmentä vuoteen 1986 asti. Tuolloin miljoonat ihmiset lähtivät kaduille, ja Marcos joutui perheineen lähtemään maanpakoon Yhdysvaltoihin.

Tutkimusten mukaan Marcos syyllistyi kaudellaan ihmisoikeusrikoksiin ja ryöväsi perheineen ja avustajineen jopa 10 miljardia dollaria valtion varoja.

Tranparency International -järjestö nimesi vuonna 2004 Marcosin maailman toiseksi korruptoituneimmaksi johtajaksi kautta aikain.

Marcos kuoli Havaijilla vuonna 1989. Hänen perheensä on siitä lähtien yrittänyt saada häntä sankarihautausmaalle muiden presidenttien joukkoon. Tähän asti pyyntö on torjuttu, ja ruumista on säilytetty lasiarkussa perheen kotona.

Marcosin perhe on viime aikoina parannellut asemiaan poliittisesti. Ex-diktaattorin poika Ferdinand "Bongbong" Marcos on noussut senaattoriksi, ja hän oli vähällä tulla valituksi varapresidentiksi tänä vuonna.

Perheen onni kääntyi, kun sen liittolainen Rodrigo Duterte valittiin keväällä presidentiksi. Duterten mukaan Marcos ansaitsee paikan sankarihautausmaalta.

Bongbong Marcos iloitsi oikeuden päätöksestä.

– Tämä merkitsee alkua maan uudelle yhdistymiselle, hän kommentoi.

Arvostelijat ovat täysin eri mieltä. Heidän mukaansa päätöksellä pyyhitään pois diktaattorin rikokset ja mitätöidään tuhansien hänen kaudellaan kuolleiden kärsimykset.

