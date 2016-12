Turkki ja Venäjä toimivat välittäjinä tiistaina solmitussa tulitaukosopimuksessa, jonka mukaan siviilit ja kapinallistaistelijat piti evakuoida Aleppon itäosista.

Aleppon pommitus jatkui tänään, eivätkä sovitut evakuoinnit alkaneet.

Erdogan syyttää Bashar al-Assadin joukkoja sopimuksen rikkomisesta ja hyökkäyksistä siviileitä kohtaan.

– Toivoimme, että siviilien ja opposition evakuointi Itä-Alepposta olisi alkanut niiden neuvottelujen tuloksena, joita itse seurasin. Ikävä kyllä, ohjuksia on taas alettu ampua, Erdogan sanoi.

Turkin presidentti näpäytti myös Yhdistyneitä Kansakuntia siitä, ettei se ole onnistunut luomaan turvavyöhykettä Syyrian sisälle maansisäisiä pakolaisia varten. Tarvittaessa Turkki majoittaa Alepposta pakenevat, Erdogan lisäsi.

– Hei YK, missä olet? kysyi Erdogan televisioidussa puheessa Ankarassa.

Turkki on tehnyt valmisteluja Alepposta pakenevien ihmisten majoittamista varten. Turkki on perustanut Syyrian Idlibiin telttakaupungin, jossa on tilaa 80 000 ihmiselle.

– Olemme myös valmiita ottamaan avosylin vastaan heidät, jotka tulevat Turkkiin, Erdogan sanoi.

STT