Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on havainnut äänestäjien rekisteröintijärjestelmään kohdistuneita hakkerointiyrityksiä, kertoo uutiskanava CNN. Viranomaisten mukaan järjestelmää on yritetty hakkeroida useissa osavaltioissa. Yhdysvaltalaistutkijat uskovat, että yritysten takana on Venäjä.