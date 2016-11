Yhdysvaltain presidenttiehdokkaiden demokraattien Hillary Clintonin ja republikaanien Donald Trumpin viime hetken kampanjarutistus on alkamassa. Molempien tavoitteena on voittaa äänestäjien luottamus etenkin vaa'ankieliosavaltioissa.

Mielipidemittauksissa Clintonilla on hienoinen etumatka Trumpiin, kun lähes kaksi vuotta jatkunut presidenttikisa lähestyy loppuhuipennustaan.

Molemmat ehdokkaat keskittyvät nyt osavaltioihin, jotka ovat heidän kannaltaan merkittäviä. Clinton on lauantaina Pennsylvanian Philadelphiassa, jossa on Katy Perryn konsertti. Sunnuntaina vuorossa on Ohio ja maanantaina jälleen Philadelphia. Siellä vaalitilaisuuteen osallistuvat Bill Clinton sekä Barack ja Michelle Obama.

Trump matkustaa CNN:n mukaan viikonloppuna Pohjois-Carolinaan ja New Hampshireen.

NYT: Clintonia äänestäisi 45,6 prosenttia

New York Timesin kannatusmittauksen mukaan Clintonia äänestäisi nyt 45,6 prosenttia ja Trumpia 42,2 prosenttia. Ero ehdokkaiden välillä on hiljattain kaventunut, kun Clinton on menettänyt kannatustaan ja Trump kasvattanut sitä hieman. ABC Newsin ja Washington Postin keskiviikkona julkaistun kyselyn mukaan Trump ehti käydä johdossa.

Clintonin kannatuksen uskotaan kokeneen kolauksen FBI:n julkistamien sähköpostien ja uudelleen avatun sähköpostitutkinnan takia. FBI:tä ja erityisesti sen johtajaa James Comeyta on syytetty Yhdysvaltain vaaleihin sotkeutumisesta.

STT