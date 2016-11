Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton johtaa koko maan ääntenlaskentaa, vaikka republikaanien Donald Trump on jo varmistanut valitsijamiesten enemmistön.

Kun äänistä on laskettu noin 92 prosenttia, Clinton on saanut 47,7 prosentin kannatuksen ja Trump 47,5 prosentin. Clintonin on tässä vaiheessa saanut noin 200 000 ääntä enemmän kuin Trump.

Edellisen kerran hävinnyt ehdokas sai voittajaa enemmän ääniä vuonna 2000, kun republikaanien George W. Bush päihitti demokraattien Al Goren.

Clinton: Maamme on jakautunut uskottua syvemmin

Vaalit hävinnyt Clinton kehotti kannattajiaan hyväksymään vaalien tuloksen ja antamaan Donald Trumpille mahdollisuuden johtaa maata.

– Onnittelin yöllä Donald Trumpia ja tarjouduin työskentelemään hänen kanssaan maamme puolesta, Clinton sanoi ensimmäisessä vaalien jälkeisessä esiintymisessään keskiviikkona. Puhuessaan Clinton pidätteli kyyneliään.

Clinton sanoi toivovansa, että Trump onnistuu kaikkien amerikkalaisten presidenttinä.

– Olemme nähneet, että maamme on syvemmin jakautunut kuin on uskottu. Olemme hänelle velkaa avoimen mielen ja tilaisuuden johtamiseen, Clinton sanoi.

Hän sanoi vaalituloksen tuntuvan tuskalliselta vielä pitkään. Clinton kehotti kannattajiaan kuitenkin muistamaan, ettei kampanjassa ollut kyse yhdestä henkilöstä tai edes yhdestä vaalista.

– (Perustuslaillinen demokratia) varjelee rauhanomaista vallanvaihtoa, ja me emme vain kunnioita vaan vaalimme sitä, hän sanoi.

"Olemme ensisijaisesti patriootteja"

Presidentti Barack Obama lupasi varmistaa, että vallanvaihto Donald Trumpin kanssa sujuu yhtä juohevasti kuin vuonna 2008. Tuolloin valtaa vaihtoivat presidentti George W. Bush ja Obama.

Obama sanoi toivovansa, että Donald Trump kykenisi yhdistämään Yhdysvallat.

– Me kaikki olemme samaa joukkuetta, hän sanoi.

Obama puhui Valkoisen talon puutarhassa keskiviikkona. Obaman mukaan ei ole mikään salaisuus, että hänellä ja Trumpilla on merkittäviä mielipide-eroja. Tästä huolimatta hän toivotti Trumpille menestystä presidenttinä.

– Me kaikki olemme ensisijaisesti amerikkalaisia ja patriootteja. Me kaikki haluamme maallemme parasta, Obama painotti.

Puheessaan Obama kiitti demokraattien presidenttiehdokasta Hillary Clintonia.

– Olen suunnattoman ylpeä hänestä.

Obama kehotti myös nuoria puoluekannasta riippumatta työskentelemään politiikan parissa, vaikka oma puolue olisikin nyt hävinnyt vaalit.

Obama kutsui Trumpin Valkoiseen taloon

Obaman on määrä tavata seuraajansa Donald Trump Valkoisessa talossa huomenna. Obama on tänään onnitellut Trumpia puhelimessa. Trumpin kampanjapäällikön Kellyanne Conwayn mukaan Obama ja Trump kävivät hyvän keskustelun.

Obama soitti myös puoluetoverilleen Hillary Clintonille. Valkoisen talon lausunnossa kerrotaan, että Obama ilmaisi ihailunsa tämän kampanjaa kohtaan.

Republikaanit varmistivat värisuoran

Republikaanien Trump sai vaaleissa ainakin 290 valitsijamiestä ja demokraattien Clinton 218. Tilanne on epäselvä vielä Michiganissa, Minnesotassa ja New Hampshiressa.

538 jäsenen valitsijamieskokouksessa voittoon riittää vähintään 270 valitsijan tuki.

Republikaaneille tulee värisuora, koska kongressi pysyy republikaanien otteessa. CNN:n mukaan edustajainhuoneessa paikkaluvut menevät republikaanien hyväksi 235–191 ja senaatissa 51–47. Senaatilla on viimeinen sana sanottavanaan esimerkiksi korkeimman oikeuden tuomareiden nimityksissä.

Republikaanien voitto edustajainhuoneessa oli odotettu, mutta kilpailua senaatista pidettiin tiukempana. Kongressissa on tosin useita Trumpiin kriittisesti suhtautuvia republikaaneja.

STT