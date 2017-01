Tuli on tuhonnut Chilen Valparaison lähellä metsää, maastoa ja asuntoja. LEHTIKUVA/AFP

Chilessä suuri maastopalo on tuhonnut arviolta 50 hehtaaria metsää ja 150 kotia maan länsiosassa Valparaison kaupungin lähellä. 19 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen tulipalossa. Heistä suurin osa on hengittänyt sisäänsä savua. Lähes 150 ihmistä on hakeutunut hätämajoitukseen.