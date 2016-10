Ranskassa Calais'n Viidakoksi kutsutun pakolaisleirin tyhjentäminen on alkanut suunnitelmien mukaan. Viranomaiset aikovat tämän päivän aikana kuljettaa jopa 2 500 ihmistä pois leiriltä. Paikalla on noin 1 200 poliisia valvomassa ihmisten siirtymistä linja-autoihin.

Poliisi puuttui aiemmin tänään nujakointiin, joka syntyi väentungoksessa, kun ihmiset jonottivat pääsyään matkaan. Ranskan sisäministeri Bernard Cazeneuve kuitenkin sanoo, että leirin tyhjentäminen on alkanut yleisesti ottaen rauhallisesti ja järjestys on pitänyt.

Calais'n leirillä oli loppuviikosta arviolta 5 700 ihmistä. Pahimmillaan leirillä majoittui yli 10 000 ihmistä.

Sisäministeri Cazeneuve on aiemmin sanonut, että leirin asukkaille tarjotaan hyvätasoinen uusi majoitus.

Viranomaiset alkoivat eilen tiedottaa leirin tyhjentämisestä sen asukkaille. Viranomaiset ja vapaaehtoistyöntekijät levittivät lehtisiä, joissa kerrottiin alueen purkutöiden alkavan. Silti osa leirillä olevista elättää edelleen toiveita uudesta elämästä Englannin kanaalin toisella puolella.

– Heidän täytyy pakottaa meidät lähtemään. Haluamme Britanniaan, sanoi Afganistanista kotoisin oleva, leirillä asunut Karhazi.

Ranskan maahanmuuttoviraston johtajan Didier Leschin mukaan viranomaisten tehtävänä on vielä vakuuttaa joitain leirin asukkaita ottamaan paikka vastaan uudesta majoituksesta.

– Meidän täytyy saada heidät luopumaan unelmastaan elää Britanniassa. Se tässä on vaikeinta, Leschi sanoo.

Levottomuuksia pelätään

Avustusjärjestöt ovat varoittaneet, että osa Calais'n asukkaista saattaa vastustaa siirtoaikeita. Esimerkiksi maaliskuussa leirillä puhkesi mellakoita, kun viranomaiset alkoivat purkaa ja sulkea leirin eteläistä osaa.

Erään leirin asukkaan mukaan kymmenet leirin asukkaat olisivat jo paenneet leiristä kauempana olevaan, salassa pidettävään paikkaan, jotta he välttyisivät siirrolta. Osa leirin asukkaista puolestaan on toivottanut uudelleensijoitukset varovaisesti tervetulleiksi. Lähestyvän talven ja kovien sateiden myötä ajatus mahdollisuudesta lämpimään sänkyyn on houkutteleva.

– Viranomaiset sanovat, että tämä on paremman alku. Toivotaan, että se on totta, leirin sudanilaisasukas Faisal al-Ajab sanoo.

Muutoin leirin sulkemisen odotetaan helpottavan jännitteitä Calais'n alueella, jossa poliisi ja siirtolaiset ovat jatkuvasti ottaneet yhteen, kun poliisi on estänyt Britanniaan haluavien ihmisten vaarallisia yrityksiä päästä maahan. Poliisi on muun muassa päivittäin estänyt ihmisiä kiipeämästä Britanniaan suuntaaviin ajoneuvoihin.

Mahdollisten levottomuuksien varalta yli 1 200 poliisia valvoo, kun ihmisiä ohjataan linja-autoihin. Lopulta ainakin 60 autoa kuljettaa Calais'n entiset asukkaat lähes kolmeensataan eri suojaan ympäri Ranskaa.

STT