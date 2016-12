Saksan sisäministeriö on vahvistanut, että Berliinin joulutorille tehtiin eilen hyökkäys. Torille ajanut rekka tappoi 12 ihmistä ja ainakin 48 loukkaantui, osa heistä vakavasti.

Saksalaisen Die Welt -lehden mukaan rekkaa ajoi 23-vuotias pakistanilainen, josta lehti käytti nimeä Naved B. Lehden mukaan mies on asunut Tempelhofin entisen lentokentän pakolaismajoituksessa, jonne poliisi teki aamuyöllä ratsian.

Rekasta löytyi myös puolalaismies, joka oli viranomaislähteiden mukaan ammuttu. Poliisin mukaan hän ei osallistunut auton ajamiseen. Rekan omistaja, puolalainen Ariel Zurawski vahvisti uutistoimisto AFP:lle jo aamulla, että rekan kuljettajaan, joka oli hänen serkkunsa, ei oltu saatu yhteyttä.

Samassa yhtiössä työskentelevä Lukasz Wasik kertoi, että yhteys puolalaiskuljettajaan katkesi eilen iltapäivällä. Wasikin mukaan rekan gps-tiedoista näkyy kuitenkin, että auto käynnistettiin myöhemmin kolme kertaa, "aivan kuin joku olisi harjoitellut sillä ajamista".

Rekka syöksyi torille murskaten tieltään markkinakojuja ja kauhistuneita ihmisiä.

– Näimme, kuinka rekka meni ihmismassan ja kojujen läpi, jyräten kaiken alleen. Se veti samalla maahaan jouluvaloja, minkä jälkeen kaikki pimeni, kertasi tapahtumat nähnyt britti Emma Rushton Sky-televisiokanavan haastattelussa.

Saksalaisten tiedotusvälineiden mukaan torilla ollut mies lähti seuraamaan rekkatappajaa kun tämä lähti ohjaamosta ja piti matkapuhelimensa avulla poliisit koko ajan tietoisina miehen liikkeistä. Poliisi otti kuljettajan kiinni parin kilometrin päässä joulutorista.

Merkel lupasi ripeitä toimia

Saksan liittokansleri Angela Merkel lupasi televisiopuheessaan, että Berliinin isku selvitetään ja syyllisiä rangaistaan niin ankarasti kuin laki sallii. Merkelin mukaan koko Saksa jakaa syvän surun.

Merkel kertoo kutsuneensa hallituksen turvallisuusistuntoon. Hän aikoo itse vierailla myöhemmin tänään iskun tapahtumapaikalla.

Merkelin mukaan kyseessä näyttää olevan terrori-isku. Jos sen tekijä vahvistuu turvapaikanhakijaksi, on teko Merkelin mukaan väärin Saksasta aidosti turvaa hakeneita ja heitä auttaneita saksalaisia kohtaan.

Myös Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on esittänyt surunvalittelunsa Merkelille iskun johdosta. Samalla Suomi tuomitsi jyrkästi iskun.

Sipilä lähetti myös syvän osanottonsa uhrien omaisille, läheisille ja kaikille saksalaisille. Pääministerin mukaan olemme yhdessä rintamassa taistelussa terrorismia vastaan.

Ulkoministeri Timo Soinin (ps.) mukaan osa terrorismin kamalaa logiikkaa on tilanteen kärjistäminen länsimaisten yhteiskuntien sisällä.

– Elämme pysyvästi maailmassa, jossa terroria ei pystytä juurimaan pois. Se on vakava asia ja vaikuttaa korvien väliin. Siihen terroristit pyrkivätkin, Soini sanoo.

Ulkoministeriölle ei toistaiseksi ole tullut tietoa, että Berliinin uhrien joukossa olisi suomalaisia.

Loukkaantuneita yhä hengenvaarassa

Osa Berliinin yliajoissa loukkaantuneista on yhä hengenvaarassa, uutisoi sanomalehti Guardian. Heillä on vaikeita vammoja ja lääkärien mukaan heitä operoidaan läpi yön. Lääkärien mukaan uhreilla on muun muassa sisäisiä verenvuotoja ja sisäelinvammoja.

Yliajojen tapahtumapaikka Breitscheidplatz on Berliinin vilkkaimpia kauppapaikkoja.

STT