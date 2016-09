Israelin entinen presidentti Shimon Peres on kuollut. Hän oli 93-vuotias. LEHTIKUVA/AFP

Israelin entinen presidentti Shimon Peres on kuollut. Peres kuoli 93-vuotiaana keskiviikkona. Hän sai aivoverenvuodon kaksi viikkoa sitten ja oli siitä lähtien sairaalassa tehohoidossa ja hengityskoneessa Tel Avivin lähellä olevassa sairaalassa. The Independent -lehden mukaan Peres kuoli sairaalassa. Sairaala on vahvistanut kuoleman.