Irakissa äärijärjestö Isis on sytyttänyt ainakin 19 öljylähdettä tuleen Mosulin kaupungin ympäristössä, kertoo BBC. Palava öljy on muodostanut suuren, myrkyllisen pilven Mosulin ja lähikylien yläpuolelle.

Irakin joukot ovat pyrkineet etenemään yhä syvemmälle Mosuliin. Joukot saavuttivat kaupungin laita-alueet tiistaina.

Kaupungin takaisinvaltaus Isisiltä alkoi noin kolme viikkoa sitten.

Mosulissa irakilaisjoukot ovat kohdanneet ankaraa vastustusta Isis-taistelijoilta. Isisillä on arvioiden mukaan 3 000–5 000 taistelijaa.

Yhdysvaltain tukema kurdien ja arabien liittouma SDF ilmoitti eilen aloittavansa massiivisen hyökkäyksen Syyrian Raqqaan, joka on Mosulin ohella tärkein Isisin hallussa oleva kaupunki. Liittouman tavoitteena on vapauttaa Raqqa ja sen lähialueet. Eufratin vihaksi nimetyssä operaatiossa on mukana noin 30 000 sotilasta.

Liittouman tiedottaja Talal Sello sanoi sunnuntaina, että taisteluista tulee vaikea, koska Isis tietää, että Raqqan menetys tietää sen loppua Syyriassa.

