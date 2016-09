Syyrian Aleppossa loukussa olevat siviilit pelkäävät joutuvansa surmatuiksi tai siepatuiksi, jos he yrittävät paeta tai Syyrian hallituksen joukot valtaavat kaupungin, sanoo Syyrian vapaaehtoisten White Helmets -avustusjoukkojen johtaja Raed Saleh.

Myös kaupungissa olevat noin 120 vapaaehtoista avustustyöntekijää pelkäävät joutuvansa väkivallan kohteeksi, Washingtonissa Yhdysvalloissa vieraileva Saleh sanoo.

Hänen mukaansa Alepposta on loppumassa vesi, sähkö, polttoaine ja terveydenhuoltotarvikkeet, eikä siviilipalveluita voida pitää toiminnassa yli kuukautta.

– Jos tilanne jatkuu tällaisena, odotan suurta joukkotuhoa, Saleh sanoo uutistoimisto AFP:lle.

Siviileillä ei pakopaikkaa

Syyrian armeija aloitti torstaina hyökkäyksen Aleppon kaupungin itäosan valtaamiseksi kapinallisilta. Syyrian ja Venäjän koneet ovat siitä lähtien moukaroineet Aleppoa pommein.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon mukaan voimakkailla pommeilla siviilien asuinalueiden keskelle tehdyt iskut voivat täyttää sotarikoksen tuntomerkit.

Salehin mukaan kahdeksan päivän aikana ilmaiskuja on tehty 1 700 ja haavoittuneita ja kuolleita on yhteensä noin tuhat. Virallisia vahvistettuja tietoja alueelta on mahdoton saada.

Taistelualueella on loukussa noin 250 000 ihmistä.

– Alueen siviilit käyttäisivät jokaisen tilaisuuden paeta, minne tahansa he vain voisivat mennä, mutta missään ei ole heille suojaa, Saleh sanoo.

Alueen asukkaat ja heidän joukossaan olevat Syyrian hallintoa vastustaneet kapinallistaistelijat voivat olla yhtä lailla vaarassa, jos hallituksen joukot liittolaisineen saavat kaupungin hallintaansa.

– Olemme huolissamme, että monia heistä uhkaa verilöyly, sieppaukset tai pidätykset.

Saleh matkusti Yhdysvaltoihin tavatakseen YK:n yleiskokoukseen osallistuneita diplomaatteja ja johtajia.

STT