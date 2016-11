Wikileaks-vuotosivuston perustajan Julian Assangen kuuleminen Ecuadorin Lontoon-lähetystössä on päättynyt. Tietoja maanantaina alkaneen kuulemisen sisällöstä ei julkistettu lakiteknisistä syistä. Assangea kuulusteli ecuadorilainen syyttäjä, ja läsnä oli myös tämän ruotsalainen kollega.

Assangea haluttiin kuulla Ruotsissa vuonna 2010 tapahtuneista epäillyistä seksuaalirikoksista. Raiskausepäilyä lukuun ottamatta epäilyt ovat jo vanhentuneet.

Hän on pakoillut suurlähetystössä yli neljä vuotta välttääkseen luovutuksen Ruotsiin. Assange on sanonut pelkäävänsä, että Ruotsi luovuttaisi hänet Yhdysvaltoihin. Siellä hän voisi saada vakoilusyytteet, joista maksimituomio on kuolemanrangaistus.

STT