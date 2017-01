Ruotsalaisarkeologin johtama ryhmä on tehnyt suuren hautalöydön Egyptissä. Maan eteläosasta Assuanin lähistöltä on löytynyt 55 hautaa, joista useissa on 10–15 ihmistä. Haudat ovat tuhansia vuosia vanhoja. Ne ovat peräisin Uudeksi valtakunnaksi kutsutun kauden alkuvaiheesta.