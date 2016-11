Matkalla pilvenpiirtäjänsä Trump Towerin hissistä republikaanien presidenttiehdokkaaksi Trump onnistui olemaan yhtä aikaa vetovoimainen ja riidanhaluinen, elitisti ja populisti, rietas ja hurskas. Hän porautui suoraan suoneen, jossa kohtaavat amerikkalaisten ääripäät ja Washingtonin vastainen viha.

Näissä vaaleissa Trump haki ensimmäisen kerran julkiseen virkaan. Hänen mielestään kyse ei ole ollut kampanjasta vaan kansanliikkeestä.

Trump veti innostuneet väkijoukot tilaisuuksiin, joissa ihmiset ylistivät häntä siitä, että hän "sanoo ääneen sen, mitä kaikki ajattelevat".

Kriitikot leimasivat hänet naistenvihaajaksi, moukaksi, rasistiksi, tekopyhäksi, kansankiihottajaksi ja seksuaaliseksi saalistajaksi, joka ei ole asioista perillä. Kaikki syytökset hän kielsi.

70 vuotta täyttäneeltä Trumpilta kesti reilut kymmenen kuukautta kukistaa 16 muuta ehdokasta ja tulla valituksi republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Hän sai ennätysmäärän ääniä esivaaleissa, mutta aiheutti samalla repeämän puolueen sisälle.

Kun hän lähti vaalitaistoon Hillary Clintonia vastaan, kamppailua luonnehtivat myllerrykset avustajakunnassa ja syytökset siitä, että hän on kourinut naisia.

Trumpin kampanja joutui skandaalin kouriin lokakuussa julkisuuteen tulleen videon myötä. Videolla Trump joka ei tiedä että häntä nauhoitetaan, kertoo television viihdetoimittajalle suutelevansa naisia ilman lupaa. Hän sanoo myös, että koska on rikas ja kuuluisa, hän voi kouria naisia sukupuolielimistä ilman seurauksia.

Trump kuittasi sanomansa "pukuhuonepuheeksi" ja kiisti syytökset kourimisesta ja epätoivotuista seksuaalisista lähestymisistä, joita kymmenen naista jälkeenpäin esitti.

Läpi kampanjansa Trump maalasi kuvaa, jossa kiinalaiset, meksikolaiset, Venäjä ja islamilaiset maat ovat panneet Amerikan polvilleen: amerikkalainen unelma on kuollut, ja sen ovat tukahduttaneet pahantahtoinen liiketoiminnan etujen ajaminen sekä korruptoituneet poliitikot.

Ja vain hän voi muuttaa kaiken.

Trump sanoi, että hänen persoonansa, neuvottelutaitonsa ja bisnes-älynsä tekevät Amerikasta jälleen suuren.

Hän tarjosi ympäripyöreitä suunnitelmia, joissa Kiinalta saadaan taloudellisia myönnytyksiä ja joissa rakennetaan Meksikon rahoilla muuri Yhdysvaltain etelärajalle pitämään laittomat siirtolaiset rajojen ulkopuolella.

Trump vannoi kumoavansa Obamacaren ja ehdotti, että ihmisten pääsy sodan repimästä Lähi-idästä Yhdysvaltoihin estetään.

Trump mainosti elämäänsä äärimmäisenä menestystarinana: hän seurusteli kauniiden naisten kanssa, nai heistä kolme, esiintyi omassa tositv-sarjassa ja rakensi pilvenpiirtäjiä, joihin hänen nimensä on kirjoitettu kultakirjaimin.

Vaikka kriitikot syyttivät häntä konkursseista ja hänen Atlantic Cityn kasinoidensa epäonnistumisista, kaikki hänen elämässään oli suurinta, hienointa ja menestyneintä.

Jotkut ajattelivat, että Trump lähti presidentinvaaleihin turhamaisuuttaan. Vaalien avulla hän hemmottelisi egoaan ja kiillottaisi julkisuuskuvaansa.

Kampanjan luultiin jäävän lyhyeksi, mutta kun aikaa kului, Trumpista tuli ennakkosuosikki. Hänen palkatut avustajansa alkoivat ymmärtää, että he voivat suitsia ehdokastaan vain tiettyyn rajaan asti. Trumpin sisäpiiriä hallitsivat hänen kolme vanhinta lastaan – Donald Jr., Eric ja Ivanka, sekä Ivankan aviomies

Jared Kushner.

Trumpin menestys oli hajottaa republikaanit. Puolueen vallanpitäjät kyseenalaistivat hänen opinkappaleensa ja järjestäytyivät häntä vastaan. Tunnetut republikaanihahmot karttoivat häntä tai tarjosivat haalea tukea.

Twitter toimi Trumpin aseena. Sen välityksellä hän laukoi loukkauksia ja pilkkaa niitä kohti, jotka asettuivat häntä vastaan, mukaan lukien "kiero Hillary" ja puolueen omat kilpakumppanit kuten

Jeb "matalaenergia" Bush.

Trump otti kohteekseen myös Yhdysvaltain asevoimissa kapteenina palvelleen muslimin perheen. Kapteeni oli kuollut Irakissa taistelussa, ja kapteenin isä puhui Trumpia vastaan demokraattien tapahtumassa. Trump nälvi miestä useiden päivien ajan.

Lokakuun loppuun mennessä The New York Times -lehti oli laskenut 282 ihmistä ja asiaa, joita Trump oli loukannut Twitterissä kampanjansa alkamisen jälkeen.

Trumpin kampanja oli täynnä ristiriitoja. Ehdokas, joka vakuutti tuovansa takaisin työpaikat, oli hankkinut kampanjarekvisiittaansa ulkomailta. Mies joka halveksui rahan korruptoivaa vaikutusta politiikkaan, leuhki itse ostaneensa vaikutusvaltaa.

Trump oli käyttänyt paperittomia työläisiä rakennusprojekteissaan, mutta ehdokkaana hän vannoi toimittavansa laittomat siirtolaiset ulos maasta.

Trumpin kampanjaan vaikutti epäilemättä kokemus tositelevisio-ohjelmasta Diili, jossa hän ärjyi huonosti pärjänneelle kilpailijalle "Olet saanut potkut".

Hänen puheitaan ei yleensä kirjoitettu ennakkoon, ja hän leuhki niissä varakkuudellaan, älykkyydellään – kaikella. Hän höysti puheitaan epäilyttävistä lähteistä peräisin olevilla julistuksilla, väärinkäsityksillä ja virheellisillä lausunnoilla.

Trump ehdotti, että aselakien rajoituksia vastustavat saattavat ryhtyä toimiin estääkseen Clintonia nimittämästä liberaalia korkeimman oikeuden tuomaria.

Trump leuhki omaisuutensa olevan 10 miljardia, vaikka Forbes-lehti arvioi sen 3,7 miljardiksi.

Alituiseen hän lausui sanoja, jotka olisivat tuominneet tuhoon sovinnaisemman ehdokkaan. Tunnetuin lienee virke "Kannattajani ovat niin uskollisia, että voisin ampua jonkun 5. Avenuella New Yorkissa menettämättä ääntäkään".

Toukokuussa hän syytti rasismista tuomaria, joka käsitteli Trumpia vastaan nostettua kannetta. Tuomari oli syntynyt Yhdysvalloissa, mutta hänen vanhempansa olivat Meksikosta.

Trumpia imarteli, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui häntä nerokkaaksi ja lahjakkaaksi johtajaksi.

Yksikään toinen ehdokas ei puhunut sukupuolielintensä koosta vaalikeskusteluissa.

Trump syntyi varakkaaseen perheeseen 14. kesäkuuta 1946 New Yorkin Queensissä. Isä Fred Trump, josta tuli yksi kaupungin suurimmista kiinteistönkehittäjistä, opetti pojalleen itsetehostuksen ja tappajan vaiston merkityksen.

Trump ei ollut helppo lapsi, ja vanhemmat lähettivät hänet kahdeksannella luokalla sotilasakatemiaan oppimaan kuria.

Vietnamin sodan aikana hän sai lykkäystä opiskeluiden ja terveydellisten syiden vuoksi, eikä hän koskaan palvellut asevoimissa.

Valmistuttuaan Pennsylvanian yliopistosta Trump alkoi työskennellä isänsä yrityksessä, joka omisti noin 15 000 asuntoa. Vuonna 1973 Trumpeja syytettiin rotuerottelusta vuokra-asuntokäytännöissään.

Trump aloitti omat liiketoimet isältään saadun miljoonan euron lainan turvin. Hänestä tuli tuttu näky Manhattanin hienoimmissa yökerhoissa, ja hän hankki naistenmiehen maineen.

Vuonna 1983 Trump avasi lippulaivansa, 58-kerroksisen tornin – Trump Towerin, jossa hän sekä asuu että pitää yrityksensä päämajaa.

Trumpilla on toimia eri puolilla maailmaa: golfkenttiä, yksityinen lomanviettopaikka Mar-a-Lago Floridassa, Plaza-hotelli New Yorkissa ja kasinoita.

Menestys on vaihdellut. Epäonnistumisiin kuuluu kiinteistöihin painottunut yliopisto Trump University, rahoitusyhtiö Trump Mortgage, lentoyhtiö Trump Airlines ja Trump Vodka.

1990-luvulla Trumpilta loppuivat rahat ja hän joutui lainaamaan sisaruksiltaan, kirjoitti Timothy O’Brien, teoksessa TrumpNation: The Art of Being the Donald.

Vaikka Trump ei koskaan hakeutunut henkilökohtaiseen konkurssiin, pelibisneksen tappiot veivät Trumpin yritysimperiumin useita kertoja konkurssioikeuteen. Lainoittajat saivat viimeisellä kerralla alle sentin jokaista vaatimansa dollaria kohden.

Trump irtisanoutui hallituksen puheenjohtajan paikalta neljä päivää ennen tuomion kirjaamista.

Teksti ja selvitys: Bill Trott, (lisäselvitykset Diane Craft ja editointi Howard Goller). Muokannut Sari Rautanen.

