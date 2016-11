Mellakat puhkesivat vain päiviä sen jälkeen, kun vanginvartijoiden yhdistys varoitti mahdollisesta verilöylystä Britannian vankiloissa. Taustalla on vaikuttanut vankiloiden resurssipula. Vankiloissa on kärsitty muun muassa henkilökunnan puutteesta. Hallitus on luvannut toimintaan lisää rahaa.

Syyskuussa tehdyn raportin mukaan Bedfordissa on ollut pulaa muun muassa vaatteista ja tilasta. Lisäksi toimet väkivaltaa vastaan ovat olleet tehottomia. Vangit myös kokivat, että huumeiden saaminen vankilassa on helppoa.

Vankilassa oli mellakointihetkellä noin 500 vankia.

STT