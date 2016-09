Kaikkiaan käsky koskee noin miljoonaa puhelinmallin laitetta Yhdysvalloissa.

Galaxy Note 7 -puhelinten akuissa on huomattu ylikuumentumista, joka on aiheuttanut akkujen räjähtelyä ja syttymistä tuleen. Yhdysvalloissa on raportoitu 92 akun ylikuumentumista. Ainakin 26 ihmistä on saanut palovammoja. Lisäksi vialliset akut ovat aiheuttaneet omaisuutta tuhonneita tulipaloja.

Samsung itse ilmoitti jo kuun alussa keskeyttävänsä tuoreen puhelinmallinsa myynnin räjähtävien akkujen takia. Yritys on kehottanut kuluttajia 10 maassa vaihtamaan laitteensa väliaikaisesti muihin malleihin, kunnes uusi Note 7s -malli julkaistaan.

STT