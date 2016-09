NEW YORK

Facebookissa pyörivät mainosvideot eivät ole oikeasti tavoittaneet niin suurta määrää palvelun käyttäjistä kuin yhtiö on väittänyt, kertoo Wall Street Journal. Lehden mukaan on käynyt ilmi, että Facebook on tuntuvasti yliarvioinut aikaa, jota videoiden katseluun käytetään.