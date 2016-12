Kuluttajien kysyntä laski reilut kolme prosenttia, ja vienti hupeni seitsemän prosenttia.

Myös turismi on kärsinyt Turkin epävakaudesta ja terrori-iskuista. Kuluttajien luottamus on heikentynyt sitten heinäkuun vallankaappausyrityksen, jonka jälkeen presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinto on ryhtynyt tiukkoihin toimiin valtansa pönkittämiseksi.

STT