Sveitsiläinen suklaaklassikko Toblerone on aiheuttanut Britanniassa järkytyksen kuluttajille. Kolmikulmaisen pakkauksen avanneet suklaan ystävät ovat kohdanneet harvahampaisen uutuusmallin. Pakkauksen muoto ja hinta ovat ennallaan, mutta suklaan määrä entistä pienempi. 400 gramman patukassa on harvennuksen jälkeen vain 360 grammaa suklaata, ja 170 gramman patukka kutistui 150 grammaan, kertoo muun muassa Financial Times.