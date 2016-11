– Mitään mullistavaa suuntaan tai toiseen ei ole tapahtunut, Mäkelä sanoo.

Terveysteknologia on noussut Suomen suurimmaksi huipputeknologian vientialaksi. Terveysala on myös näyttävästi esillä keskiviikkona Helsingissä alkavassa Slush-tapahtumassa, joka kokoaa jälleen yhteen kasvuyrittäjät ja sijoittajat. Messukeskuksen kaksipäiväiseen tapahtumaan odotetaan 15 000:ta ihmistä.

Mukana satoja terveysalan yrityksiä

Lupaavista suomalaisyrityksistä mukana tapahtumassa ovat esimerkiksi Firstbeat ja Brainshake.

Jos ranteessasi on Suunnon älykello tai Samsungin älyranneke, käytät todennäköisesti suomalaisen Firstbeatin teknologiaa. Sykevälivaihteluun perustuvan analyysin avulla voidaan arvioida ihmisen stressiä, liikunnan tarvetta ja unen laatua. Yhtiön kehittämä hyvinvointianalyysi auttaa määrittämään, mitkä asiat yksilön elintavoissa parantavat tai heikentävät hänen hyvinvointiaan.

– Käytännössä analytiikka pureskelee syketiedon ymmärrettävään muotoon, sanoo toimitusjohtaja Joni Kettunen.

Hänen mukaansa yhtiön teknologiaa hyödyntävät muun muassa "puoli NHL:ää ja 18 000 huippu-urheilijaa". Isojen brändien kautta kuluttajia on miljoonia. Kettusen tavoitteena on saada mahdollisimman moni yritys mukaan, koska jokaisella työntekijällä pitäisi olla mahdollisuus oppia, miten hallita stressiä tai minkälainen liikunta kullekin sopii. Tämä parantaisi vireystilaa ja tuottavuutta.

Brainshake taas haluaa mullistaa veritestaamisen maailmanlaajuisesti. Yhtiön kehittämällä menetelmällä verestä saadaan rutiinimaisesti analysoitua nykyistä huomattavasti enemmän tietoa, jonka avulla voidaan ehkäistä diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja. Se maksaa saman kuin nykyiset tavalliset veritestit.

Yhtiö hyödyntää kehittämäänsä ohjelmistoa ja samaa teknologiaa, jota käytetään magneettikuvauksissa.

– Mutta emme laita magneettiin ihmistä vaan verinäytteen, sanoo toimitusjohtaja Teemu Suna .

Brainshaken mittauksia ovat jo hyödyntäneet maailman huippuyliopistot. Seuraava askel on menetelmän saaminen kliiniseen käyttöön. Luvat teknologian myymiseen on tarkoitus saada ensi vuoden alkupuolella. Suunnitelma on, että tulevaisuudessa kaikki maailman kolesterolimittaukset korvattaisiin Brainshaken teknologialla.

