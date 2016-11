Sampo teki viime vuonna ennätystuloksen. Nyt tulos on lähes viime vuoden tasolla. Lehtikuva / Anni Reenpää

Finanssikonserni Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh pitää suuria liikkeitä finanssialalla erittäin epätodennäköisenä. Sampo on suurin omistaja Nordeassa, joka on havitellut fuusiota hollantilaispankki ABN Amron kanssa.

– Toimiala on hyvin stabiili. Nordeaa katsomme pääomistajana, ja sen tulos on erinomainen, Stadigh sanoo STT:lle.

Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoi pari viikkoa sitten Ylen Ykkösaamussa pitävänsä mahdollisena, että Nordean ja ABN Amron fuusiohankkeeseen voidaan palata vielä myöhemmin.

Wahlroos sanoi, että hanke ei näytä menevän eteenpäin ennen Hollannin ensi kevään parlamenttivaaleja. Hän pitää lähestyviä vaaleja yhtenä syynä sille, että ABN Amron osakkeista suurimman osan omistava Hollannin valtio otti kielteisen kannan fuusioon.

Topdanmarkille ehdotetaan osinkoa

Sampo on julkisen ostotarjouksen avulla kasvattanut omistustaan tanskalaisessa vakuutusyhtiössä Topdanmarkissa yli 41 prosenttiin. Stadighin mukaan Sampo ja sen neuvonantajat eivät odottaneet julkisen ostotarjouksen tuovan näin paljon osakkeita.

Sampo kertoo ehdottavansa Topdanmarkin ensi keväänä pidettävälle yhtiökokoukselle yhtiön voitonjakopolitiikan muuttamista. Sammon ehdotuksessa Topdanmark alkaisi maksaa osinkoa, kun tähän asti vakuutusyhtiö on ostanut yhtiön omia osakkeita ja mitätöinyt niitä. Näin yhtiö on jakanut omistajilleen tuottoa, sillä osakkeiden määrän vähetessä yksittäisen osakkeen arvo kasvaa. Stadighin mukaan kyse on vain läpinäkyvyydestä.

– Sampo on osinkopaperi, joten Topdanmarkin muuttuminen osinkopaperiksi on hyvin luonnollista, jos ehdotus saa kannatusta yhtiökokouksessa ensi keväänä, Stadigh sanoo.

Sammon omistuksen lisääminen Topdanmarkissa jää Stadighin mukaan nähtäväksi.

Sammon kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja laski hieman 450 miljoonaan euroon. Viime vuodesta laskua oli kaksi prosenttia. Stadighin mukaan markkinatilanne on haastava, koska matalan korkotason aikaan korkotuotot ovat matalat. Sammon osake oli tulosjulkistuksen jälkeen päivällä kello 13 aikaan noin 0,7 prosentin nousussa.

STT