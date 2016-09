TTIP-sopimusta on vastustettu laajalti. Tiistaina TTIP:tä protestoitiin EU:n päämajalla Brysselissä. LEHTIKUVA/AFP

Fekl kertoo asiasta ranskalaisen Les Echos -lehden haastattelussa. Ministeri ilmoitti aikeistaan jo viime kuussa, mutta Ranskan johdon virallinen kanta asiassa jäi hieman epäselväksi.

– Neuvottelujen nykytilassa mitään ei ole saavutettu kahden vuoden aikana, Fekl sanoo lehdelle.

– Nyt on aika tehdä selviä päätöksiä ja välttää vauhdittamasta neuvotteluja, jotka johtaisivat vain hutiloituun ja ennenaikaiseen sopimukseen tai byrokraattiseen pattitilanteeseen, hän jatkaa.

EU:n kauppaministerit kokoustavat perjantaina Slovakian Bratislavassa. Yhdysvaltain kanssa käytävien TTIP-neuvottelujen kohtalo on kokouksen keskiössä.

EU:n on vaikea jatkaa neuvotteluja ilman Ranskan tukea. Neuvotteluja EU-maiden puolesta käy Euroopan komissio, jolla on tähän asti ollut jäsenmaiden yksimielinen tuki takanaan. Suomalaislähteen mukaan lähtökohtana on, että neuvottelumandaatit sovitaan yksimielisesti.

Ranska on suhtautunut neuvotteluihin varauksella alusta lähtien, mutta lähestyvät presidentinvaalit ovat koventaneet äänenpainoja. Fekl vaatii, että neuvottelut aloitettaisiin uudestaan puhtaalta pöydältä.

Suomessa uhkausta ei otettu vakavasti

Suomen hallituksessa on laskettu sen varaan, että Ranska ei toteuta uhkaustaan, vaan kyse oli enemmän sisäpoliittisesta kannanotosta. Ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen (kok.) on arvioinut, että Ranskan presidentti Francois Hollande suhtautuu avoimemmin neuvottelujen jatkoon kuin puoluetoverinsa Fekl. Kumpikin edustaa sosialisteja.

Vapaakaupan vastainen mieliala on voimistunut myös Saksassa, jossa valmistaudutaan niin ikään ensi vuoden vaaleihin.

Yhdysvaltain presidentinvaalit taas ovat lisänneet vastatuulta Atlantin toisella puolella. Tavoitteena on ollut saada neuvottelut maaliin presidentti Barack Obaman kaudella, mutta siihen tuskin päästään.

