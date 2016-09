Deutsche Bank on ollut vaikeuksissa. LEHTIKUVA/AFP

– Meillä kyllä seurataan hyvin tarkkaan, mitä tapahtuu, Orpo sanoi eduskunnassa.

Deutsche Bankin osake avasi tänään noin seitsemän prosentin laskuun Frankfurtin pörssissä.

Stressitestit tehtiin kesällä, ja Orpon mukaan silloin ei ollut tiedossa tämän tyyppistä huolen määrää.

– Toisaalta haluaisin rauhoitella sitä, että nimenomaan viitaten näihin aikaisempiin selvityksiin, että tilanne pankkisektorilla on vakautunut, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa tämä kriisi on kuitenkin opettanut, että aina pitää varautua myös huonoihin uutisiin.

Orpo ei vielä ole ollut yhteydessä asiasta muiden euromaiden valtiovarainministereihin.

– VM:ssä käytiin asiaa lyhyesti läpi. Seuraamme tarkasti tilannetta, tarvittaessa ollaan yhteyksissä.

Deutsche Bank on finanssimarkkinoiden suurpeluri. Orpo totesi kysymykseen, voiko näin suurta pankkia pelastaa, että nykyiset mekanismit eivät jättiläisen pelastamiseen oikein tahdo riittää.

– Kyllä tässä tapauksessa korostaisin sitä, että silloin myöskin Saksalla on erityisen suuri ja keskeinen vastuu tässä asiassa. Saksan talous on ainut, jolla on mahdollisuuksia näin suuressa mittaluokassa toimia.

Orpo halusi myöhemmin kommentoida STT:lle, ettei näin ison ongelman realisoituminen ole näköpiirissä. Hän sanoo pitävänsä riskiä Deutsche Bankin kaatumisesta pienenä.

– Deutshe Bank on kaukana siitä, että se olisi mihinkään kaatumassa.

Hän ei halua vähätellä tilannetta, mutta sitä ei pidä myöskään liioitella.

– Meillä on olemassa mekanismit, joita ei ole koskaan vielä testattu. Kyllä niilläkin hyvin pitkälle pystytään toimimaan. On hyvin spekulatiivista, jos tapahtuisi oikeasti jonkin noin suuren pankin kaatuminen.

STT