Linja-auton kuljettajia heistä on 60, terminaalityöntekijöitä 14 ja neljä on hallinnosta. Tarkka vähennystarve selviää yt-neuvottelujen aikana.

– Käydään aidot yt-neuvottelut, ja sen pohjalta sitten selviää, sanoo toimitusjohtaja Lauri Helke.

Yt-neuvottelujen taustalla ovat tiettyjen vuorojen kannattavuusongelmat. Onnibus on viime vuosina laajentunut vauhdilla. Helkeen mukaan kannattavuusongelmat eivät kuitenkaan välttämättä maantieteellisesti kasaudu yhteen paikkaan. Onnibusiin pätee tässä sama kuin muihinkin liikennöitsijöihiin, eli liikennöinti ruuhka-aikoina on kannattavampaa kuin hiljaisina aikoina.

Helken mukaan matkustajamäärät ovat kehittyneet yleisesti ottaen hyvin, mutta hintataso on ennakoitua alhaisempi. Yksi syy on VR:n hintojen lasku.

"Lippujen hinnat kunnossa"

Bussilippujen hintoja Onnibus ei ole nostamassa.

– Meillä on markkinahinnat eli meidän tuotteen hinta on kunnossa. Kysymys ei ole siitä, että hintaa nyt laskettaisiin tai nostettaisiin. Meidän pitää liikennöidä siellä, missä se on kannattavaa ja toisaalta meidän pitää tehdä se riittävällä tehokkuudella, Helke sanoo.

Helke kertoo, että tarkoitus on katsoa verkostoa kokonaisuutena, hioa tarjontaa ja kohentaa tehokkuutta.

Hänen mukaansa Onnibus ei enää tähyä voimakasta kasvua, vaan toiminta on nyt tasaantunut.

– Meidän on mahdollisuus puhtaalta pöydältä katsoa työvuororakenteita ja muutakin tuotantoa, että miten sitä voidaan suunnitella tehokkaammaksi.

Onnibusin yt-neuvotteluista kertoi aamulla Iltalehti.

STT