Björn Kjos oli iloisissa tunnelmissa Helsinki-Vantaalla. Mikäpä ollessa, kun Norwegian on kuudessa vuodessa kuljettanut Helsingissä kymmenen miljoonaa matkustajaa. KUVA: Kimmo Penttinen

Norwegian vastaanottaa ensi vuodesta alkaen Boeingin seuraavan sukupolven 737-koneita. Yhteensä yhtiö on tilannut 108 Boeing 737 MAX 8 -konetta. Koneet ovat noin 200 matkustajan suuruusluokkaa.

– Aiemmin kapearunkokoneiden kantama ei ole riittänyt Atlantin yli lentämiseen. Poikkeuksena tässä on Boeing 757, mutta sen käyttökustannukset ovat liian suuret, Helsinki-Vantaalla keskiviikkona vieraillut Kjos toteaa.

Kjos uskoo, että entistä pidemmälle lentävät keskisuuret matkustajakoneet mahdollistavat uusia suoria mannertenvälisiä yhteyksiä sen sijaan, että matkustajat joutuisivat vaihtamaan konetta suurilla lentoasemilla.

On toki eri asia, kuinka suuri osa yksittäisen lennon lipuista oikeasti myydään 60 euron hinnalla.

Norwegian juhli keskiviikkona kymmentä miljoonaa Helsinki-Vantaan kautta kulkenutta matkustajaa. Yhtiö aloitti lennot Helsinkiin vuonna 2010, ja seuraavana vuonna se perusti Vantaalle tukikohdan.

Keskiviikkona yhtiö ilmoitti myös avaavansa ensi kesäkautena kaksi uutta reittiä: Helsingistä lennetään Pristinaan kerran ja Amsterdamiin kaksi kertaa viikossa.

Kiinnostavaa on erityisesti, kuinka kova hintakilpailu jälkimmäiselle reitille on tulossa, sillä ensi vuonna Helsingin ja Amsterdamin välillä lentää neljä eri yhtiötä: Finnair ja KLM ovat lentäneet välillä jo pitkään ja Norwegianin lisäksi reitille on tulossa hollantilainen halpayhtiö Transavia.

Mikko Pulliainen, Vantaa / lännen media