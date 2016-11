Oulussa on pikkuhiljaa päästy yli Nokia-työpaikkojen menetyksestä ja muista isoista irtisanomisista. LEHTIKUVA / Timo Heikkala

Nokian ja sen ostaneen Microsoftin suurpotkut ovat joillain paikkakunnilla kaukaista historiaa, joillain keskeneräinen projekti. Kenties parhaiten on selvinnyt Oulu, johon on Nokian jäljiltä perustettu lukuisia uusia yrityksiä. Alueelle on tullut myös uusia isoja toimijoita, jotka ovat rekrytoineet it-alan osaajia.