Maksuhäiriömerkinnät kohdistuvat jatkuvasti ihmisille, joilla on jo valmiiksi maksuvaikeuksia. Kuvituskuvaa. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Suomessa oli viime vuoden lopussa yhteensä yli 373 000 maksuhäiriöistä ihmistä, kertoo Suomen Asiakastieto. Lukumäärä on kasvanut yli 3 000:lla verrattuna edellisvuoteen.

Uusia maksuhäiriömerkintöjä rekisteröitiin kuluttajille yhteensä 1,5 miljoonaa kappaletta eli suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna.

– Entistäkin useammin uudet maksuhäiriömerkinnät kohdistuvat samoille, jo valmiiksi maksuvaikeuksissa oleville kuluttajille. Edelleen liian monesta lähteestä he myös saavat uutta luottoa tai maksuaikaa, jonka hoitamiseen maksukyky ei riitä, sanoi liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen.

Viime vuonna rekisteriin merkittiin 38 000 kokonaan uutta henkilöä, joilla ei ollut aiempia maksuhäiriöitä. Luku on edellisiä vuosia pienempi.

Muhosen mukaan huolestuttavin suunta on ollut eläkeläisillä. Ensimmäisen maksuhäiriömerkintänsä sai viime vuonna yli 1 400 yli 70-vuotiasta suomalaista. Määrä on kasvanut neljänneksellä parissa vuodessa. 70 vuotta täyttäneitä maksuhäiriöisiä henkilöitä on silti melko vähän, yhteensä 11 300.

STT