110-vuotisjuhlavuottaan viettävä Osuuskauppa KPO on ylittänyt 110 000 asiakasomistajan rajan.

KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop sekä viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Mikko Keskinen palkitsivat loppukesästä jäseneksi liittyneen kokkolalaisen Sinikka Jokisen kantakaupassaan Hakatorin Salessa 110 000 sentin arvoisella lahjakortilla tiistaina 8.11.

KPO:n asiakasomistajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Uusia jäseniä on liittynyt kuluvan vuoden aikana lokakuun loppuun mennessä 4 226. Tällä hetkellä noin 68 prosenttia kaikista toiminta-alueen kotitalouksista on KPO:n asiakasomistajia. KPO:n asiakasomistajille maksettiin vuonna 2015 bonusta, maksutapaetua ja osuusmaksun korkoa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa.

– Pyrimme tarjoamaan kilpailukykyisiä etuja asiakasomistajillemme. Laaja kauppapaikkaverkostomme tuo palvelut asiakkaiden lähelle, asiakkaat saavat tarvitsemansa helposti ja vaivattomasti aina edulliseen hintaan liikkeidemme kattavina aukioloaikoina. Asiakasomistajat saavat etuja myös Bonuksen, S-Etukortin maksutapaedun sekä KPO:n osuusmaksulle maksettavan koron muodossa. Investoimme jatkuvasti kauppapaikkaverkostomme kehittämiseen pohjalaismaakunnissa. Nämä panostukset näkyvät myös asiakasomistajien määrän kasvussa, johon olemme erittäin tyytyväisiä, toteaa Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop tiedotteessa.