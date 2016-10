Kyseessä on Konecranesin historian suurin kauppa. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Nostolaitevalmistaja Konecranes on saanut yli 200 miljoonan euron arvoiset aiesopimukset nosturitoimituksista yhdysvaltalaiselle Port of Virginialle. Kyseessä on Konecranesin historian suurin kauppa, yhtiö kertoi tiedotteessaan.