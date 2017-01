Maan johto pyrkii siirtämään talouden painopistettä kohti palveluja ja kotimaista kuluttajakysyntää, mutta siirtymä on osoittautunut vaivalloiseksi. Maailmantalouden hidastuminen on painanut Kiinan vientituotteiden kysyntää ja teollisuudessa on ylikapasiteettia.

STT