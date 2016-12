Monte dei Paschi di Sienan ongelmien pelätään tarttuvan myös muihin italialaispankkeihin, joilla on MPS-pankin tapaan suuria määriä hoitamattomia luottoja. LEHTIKUVA/AFP

Maan pankeissa arvioidaan lojuvan noin 360 miljardin euron edestä huonoja luottoja. Italian pankkien myrkyllisten luottojen yhteismäärän arvellaan muodostavan noin kolmasosan koko euroalueen ongelmaluotoista.

Ahdingon ytimessä on Italian kolmanneksi suurin pankki Monte dei Paschi di Siena , joka todettiin heinäkuussa eurooppalaisissa pankkistressitesteissä kehnoimmaksi. Sen ongelmien pelätään tarttuvan myös muihin italialaispankkeihin, joilla on MPS-pankin tapaan suuria määriä hoitamattomia luottoja.

Pankki yrittää koota viittä miljardia euroa viikon loppuun mennessä. Se on myös pannut toimeen osakeannin, jossa pankin pienille velkojille on tarjottu mahdollisuutta vaihtaa saataviaan osakkeiksi. Tulokset näyttävät jäävän laihoiksi.

Hallitus on jo aiemmin ilmoittanut, että se on valmis rientämään apuun, jos MPS:n rahoituksen keruu ei onnistu. MPS:n kurssi on syöksynyt viime aikoina rajusti. Pankin osake päätyi keskiviikkona yli 12 prosenttia miinukselle.

Uutistoimisto Bloombergin arvion mukaan italialaispankit tarvitsevat kaikkiaan noin 52 miljardia euroa, joten hallituksen varaamat varat eivät tämän laskelman perusteella riitä alkuunkaan.

Mitä seuraavien päivien aikana tapahtuukaan, ja mitä konsteja otetaankaan käyttöön, ne eivät ratkaise Italian ongelmien syitä, arvioi CMC Marketsin analyytikko Michael Hewson uutistoimisto AFP:lle.

– Maassa on liian monta pankkia, ja koko pankkisektorilla on liikaa huonoja luottoja, hän kiteyttää.

