Lagarde voidaan tuomita enintään vuoden vankeusrangaistukseen ja maksamaan 15 000 euron sakot.

Lagarde on kiistänyt syytteet ja sanoo toimineensa valtion etujen mukaisesti. Hänen ei epäillä itse hyötyneen jupakasta. Lagardea kuullaan valtakunnanoikeudessa, kuten Ranskassa on tapana kun kyse on ministereiden viranhoitoon liittyvissä tapauksissa.

Tapaus juontaa juurensa Tapien tapaukseen, jossa ministerinäkin toiminut Tapie syytti valtion pankkia petoksesta Adidas-kaupassa. Tapie omisti Adidaksen vuosina 1990–93, mutta menetti sen hallinnan jouduttuaan vararikkoon. Hän omisti samoihin aikoihin myös jalkapallojoukkue Olympique Marseillen.

Pankkitaustainen Lagarde nousi valtiovarainministeriksi presidentti Nicolas Sarkozyn kaudella vuonna 2007 ja määräsi tuolloin, että Tapien ja valtion pitkään vatvottu kiista pitää ratkaista välimiesoikeudessa eikä oikeudenkäynnin kautta. Tutkimuksissa on sittemmin paljastunut, että välimiesoikeus suosi Tapieta, joka oli ollut Sarkozyn tukijoukoissa presidentinvaaleissa. Tapie on sittemmin tuomittu palauttamaan välimiesoikeuden määräämät jättikorvaukset.

IMF:n hallitus on antanut Lagardelle jupakassa täyden tukensa ja nimesi hänet uudelle kaudelle pääjohtajaksi helmikuussa. Lagarden edeltäjä, Dominique Strauss-Kahn joutui oikeuden eteen seksuaalirikoksista syytettynä ja päätyi eroamaan.

STT