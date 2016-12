Kiista juontaa juurensa vuoteen 1993, jolloin Tapie ajautui konkurssiin. Ranskan valtion omistama Credit Lyonnais -pankki osti hänen omistamansa urheiluvälineyhtiö Adidaksen 315,5 miljoonalla eurolla. Myöhemmin samana vuonna pankki myi Adidaksen eteenpäin 701 miljoonalla eurolla, minkä vuoksi Tapie syytti valtiota petoksesta.

Pankkitaustainen Lagarde nousi valtiovarainministeriksi presidentti Nicolas Sarkozyn kaudella vuonna 2007 ja määräsi tuolloin, että Tapien ja valtion pitkään vatvottu kiista pitää ratkaista välimiesoikeudessa eikä oikeudenkäynnin kautta.

Tutkimuksissa on sittemmin paljastunut, että välimiesoikeus suosi Tapieta, joka oli ollut Sarkozyn tukijoukoissa presidentinvaaleissa. Tapie on sittemmin tuomittu palauttamaan välimiesoikeuden määräämät jättikorvaukset.

Lagarde on kiistänyt syytteet ja sanoo toimineensa valtion etujen mukaisesti. Hänen ei epäillä itse hyötyneen jupakasta. Lagardea kuullaan valtakunnanoikeudessa, kuten Ranskassa on tapana kun kyse on ministereiden viranhoitoon liittyvistä tapauksista.

Lagarde voidaan tuomita enintään vuoden vankeusrangaistukseen ja maksamaan 15 000 euron sakot.

