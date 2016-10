Elintarvikekonserni HKScan on antanut tulosvaroituksen. Vertailukelpoinen liikevoitto jää yhtiön mukaan edelliskauden tasolle tai sen alle. Aiemmin yhtiö ennakoi liikevoiton kohenevan viime vuoteen verrattuna.

Taustalla on ennakoitua heikompi myynti Ruotsissa. Lisäksi naudanlihan hankintahinta on noussut ja saatavuus on heikentynyt.

HKScan julkistaa heinä-syyskuun tuloksensa keskiviikkona 2. marraskuuta.

