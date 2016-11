Framin kaikki 35 työntekijää jatkavat Framin palveluksessa, osa Grano-konsernia. Suomessa ja Virossa toimiva Grano työllistää yrityskaupan jälkeen noin 850 ihmistä. Sen liikevaihto tulevalla tilikaudella on lähes 100 miljoonaa euroa.

– Graafinen toimiala elää vahvaa murrosta. Toimialan sisäinen kilpailu on kovaa, paperin kulutus on laskussa ja digitalisoituminen uudistaa koko toimialaa. Muutoksessa suunnannäyttäjät pärjäävät. Toiminnot keskittyvät ja laadukkuus sekä tehokkaat prosessit korostuvat. Kotimaan markkinat eivät kasva perinteisellä painopuolella. Kovassa kilpailussa on samaan aikaan pystyttävä kehittymään. Tämä vaatii toimijoilta resursseja ja investointikykyä tulevaan. Muutos näkyy toimialan vahvana yhdistymisenä, ja me olemme siinä suunnannäyttäjä, Grano Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvonen kertoo tiedotteessa.

– Asiakkaat arvostavat helppoutta ja yhden luukun periaatteella saatavaa kattavaa kokonaispalvelua. Granolla tämä kokonaispalveluketju on kunnossa, ja asiakkaat saavat uutta lisäarvoa rinnalle tuoduista digitaalisista palveluista, Oy Fram Ab:n toimitusjohtaja Jan Rosendahl kertoo tiedotteessa.

Vaasalainen painotalo Fram perustettiin vuonna 1910.

– Jan on luotsannut Framia yli 20 vuotta. Sinä aikana yhtiö on tehnyt vahvaa tulosta sekä pystynyt viime vuosina kehittämään toimintaansa kassavirralla. Haluamme jatkaa toiminnan asiakaslähtöistä kehittämistä ja osaltamme myös oppia Framin tehokkaasta ja optimoidusta tuotantoprosessista, Granon Vaasan aluejohtaja Mikael Back toteaa tiedotteessa.

Yrityskauppaan kuuluu myös Framin verkkopohjainen painotöiden tilaus- ja hallintajärjestelmä Printbox.