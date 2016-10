Vaasan Saippuatehdas on päätetty purkaa ja rakentaa tilalle hulppeita tornitaloja. Rakennuksen puolestapuhujat moittivat, että purkamisesta ei ole keskusteltu reilusti vaan että päätökset on tehty salaa. Rakennuksessa on lukuisia taiteilijoiden ja käsityöläisten toimitiloja.