Britannia on virallisesti allekirjoittanut sopimuksen Hinkley Pointin ydinvoimalan rakentamisesta. Britannia viivästytti sopimuksen allekirjoittamista, koska maan hallitus on huolissaan Kiinan osuudesta hankkeessa. Brittejä huolestuttaa myös ranskalaisen EDF:n rahkeet rahoittaa hankkeen toteutus.

Ydinvoimalan on määrä tuottaa seitsemän prosenttia Britannian tarvitsemasta sähköstä. Sen hinnaksi on arvioitu 21 miljardia euroa, josta EDF:n pitäisi rahoittaa kaksi kolmannesta.

Britannia asetti hankkeelle reunaehtoja, kun hallitus aiemmin syyskuussa päätti hyväksyä voimalan rakentamisen. Britannia vaatii muun muassa, että EDF ei saa lupaa luopua enemmistöstä hankkeessa. Kiina omistaa Hinkley Point -hankkeesta kolmanneksen ja jotkut pelkäävät Kiinan vaikutusvallan kasvavan liian suureksi.

Olkiluodon kolmosreaktoria rakentava Areva on myös mukana Hinkley Pointissa ja ilmoitti saaneensa hankkeesta jo yli viiden miljardin euron tilaukset. Suomessa Hinkley Pointin hankkeen pelätään haittaavan Olkiluodon saattamista valmiiksi.

Hanke on erittäin kiistanalainen myös Britanniassa ja ympäristöjärjestöt vastustavat sitä tiukasti. Myös hankkeen taloudellinen järkevyys on asetettu kyseenalaiseksi, koska voimalalle on luvattu nykyistä tasoa selvästi korkeampi hinta sen tuottamasta sähköstä. Syöttötariffi on taattu 35 vuodeksi.

STT