– Vuonna 2017 Valmet Automotive jatkaa vahvasti rekrytointejaan. Autonrakentajia rekrytoidaan tämän vuoden aikana vielä noin 1 000, ja suuremmat toimihenkilörekrytoinnit keskittyvät tälle vuodelle, Mäki sanoo.

Valmet Automotiven rekrytointitarve johtuu siitä, että yhtiö sai valmistettavakseen Mercedes-Benzin GLC-katumaastureita aiempien A-sarjan mersujen lisäksi.

Myös Meyer Turun viestintäjohtaja Tapani Mylly kertoo, että telakka on saanut reippaasti työhakemuksia ja hakemukset ovat hyviä.

Suuria risteilijätilauksia saaneen telakan on määrä nostaa työntekijämääräänsä 1 800:aan nykyisestä 1 600:sta. Uusia rekrytointeja tulee enemmän.

– Rekrytointien määrä on isompi, koska meiltä eläköityy ihmisiä. Meidän ikäpyramidimme on sen tyyppinen, että meillä on aika paljon eläkeikää lähestyviä työntekijöitä, eli siihen voi pistää muutama sata ihmistä päälle näiden eläköitymisten takia, Mylly sanoo.

