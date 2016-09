Kauppa on osa Advenin strategiaa, joka tähtää merkittävään kasvuun lähivuosina teollisuuden energiamarkkinoilla. Lämpölaitos tuottaa vuosittain noin 50 gigawattituntia energiaa. Määrä vastaa pienen kaupungin kaukolämpöverkossa kulutetun energian määrää.

- Pienemmän mittakaavan hajautetut energiaratkaisut on määritelty Ekokemin strategian ulkopuolelle ja näin ollen Jepuan laitoksesta luopuminen on meille luontevaa, Ekokemin Vice President Business Unit Recycling and Energy Tero Holländer toteaa.

Liiketoiminnan siirtymisen yhteydessä Advenin palvelukseen siirtyy kaksi henkilöä.