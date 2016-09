Yksi henkilö on menehtynyt henkilöauton ulosajossa valtatiellä 8 Porintiellä Kristiinankaupungissa. Onnettomuus sattui poliisin mukaan lauantaina kello 2.30–2.50.

Onnettomuus sattui Uttermossan alueella. Yksin henkilöautossa ollut ulkopaikkakuntalainen henkilö ajoi Porintietä etelän suunnasta kohti Kristiinankaupunkia. Auto on jostain syystä ajautunut vastaan tulevien kaistalle ja edelleen ojaan, jonne se on päätynyt katolleen. Kuljettaja on menehtynyt välittömästi.